Auto, consumi in forte calo: settore segna -45,1%

Consumi ancora in forte calo. A maggio, nonostante l'allentamento delle misure per il contenimento della pandemia e la graduale ripresa delle attività con la fase due, la domanda delle famiglie ha stentato a trovare la strada del recupero. Nel confronto annuo l'indicatore dei consumi di Confcommercio (Icc) segnala un calo del 29,4%, un dato meno negativo se confrontato con il -47% di aprile ma che conferma "grandi difficoltà" soprattutto per i servizi legati alla fruizione del tempo libero. Tra i settori più colpiti, infatti, beni e servizi per la mobilità -45,1% (dal -35,2% per le automobili al 46,4% dei carburanti fino al -96% per i trasporti aerei) oltre a tempo libero (-92%), alberghi, bar e ristoranti (-66%) e abbigliamento (-55%).

Anche nel mese di maggio, segnala l'analisi di Confcommercio, sono pochi i segmenti che registrano un segno positivo: l'alimentazione domestica, le comunicazioni e l'energia sono tra i pochi settori i cui consumi sono sopra i livelli di un anno fa. Per molti segmenti non solo il recupero è "modesto quanto, soprattutto, denso di incognite sul futuro prossimo", come nel caso della domanda di autovetture, dei consumi presso bar e ristoranti, dei trasporti e di tutta l'area legata al turismo ed allo svolgimento di attività d'intrattenimento e relazione. Nel complesso degli ultimi tre mesi si rileva, nel confronto con lo stesso periodo del 2019, una riduzione del 36,4% dei consumi, "dato che si riuscirà a recuperare solo in parte nei prossimi mesi", segnala ancora Confcommercio. In particolare, il -29,4% dell'Indice dei consumi è frutto di un calo del 50,2% dei servizi e del 20,2% dei beni, su base annua.

Tra i diversi settori, alberghi bar e ristoranti segnano -65,9% (-88% gli alberghi e -60% i pubblici esercizi), abbigliamento e calzature -54,7%, beni e servizi ricreativi -45,9% (di cui i servizi ricreativi -92%). In territorio positivo, invece, l'energia elettrica con +6,7%, alimentari e bevande +4,4%, beni e servizi per la comunicazione +0,9% (con i servizi per le comunicazioni +2,5%). Stabili i prodotti farmaceutici e terapeutici. Per quanto riguarda i prezzi al consumo, sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili, per il mese di giugno 2020 si stima una variazione dello 0,1% in termini congiunturali e una diminuzione dello 0,2% nel confronto con lo stesso mese del 2019 confermando il dato di maggio.