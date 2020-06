A14, chiusure notturne fra Atri Pineto e Pescara nord

Sull'autostrada A14 per lavori del piano di interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Colle Pino" e per lavori di manutenzione della galleria "Solagne", nelle tre notti consecutive di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 giugno, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto fra Atri Pineto e Pescara nord, sia verso sud sia in direzione nord. Saranno contestualmente chiuse le aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est", all'interno del tratto. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria ad Atri Pineto, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara, con rientro in A14, alla stazione di Pescara nord, per proseguire in direzione di Pescara/Bari. Verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Ancona, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Atri Pineto, per proseguire verso Ancona/Bologna.