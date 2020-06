Zanardi: medico, 'quadro neurologico è molto grave'

"Purtroppo il quadro neurologico" di Alex Zanardi "è molto grave". Lo ha sottolineato il professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'ospedale di Siena dopo aver aggiornato i cronisti col bollettino medico delle 12.30. "Le condizioni stabili sono sicuramente un buon segno da un punto di vista diagnostico mentre il quadro neurologico è incerto", ha aggiunto Scolletta, aggiungendo che Zanardi e' in coma farmacologico, e si valutera' tra lunedi' e martedi' se i miglioramenti consentono un'uscita da questa condizione. "Le condizioni attualmente sono stabili - ha aggiunto il professor Scolletta - , anche se la prima fase, quella successiva all'incidente e' stata contraddisinta da instabilita' nel quadro clinico generale e il trauma cranico è apparso da subito piuttosto grave. Fortunamente non c'è nessuna lesione al torace nè a livello addominale". Scolletta ha ricordato che Zanardi "è stato condotto in terapia intensiva dalla 22 di ieri sera dopo un intervento neurochirugico durato circa tre ore" e che "durante la notte le condizioni si sono via via stabilizzate, anche in maniera importante. I parametri emodinamici, cardiovascolare, intendo la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca sono stabili e necessitano di un minimo supporto farmacologico, di questo siamo soddisfatti". Quanto alla situazione neurologica, "è grave e incerta: il paziente e' sedato, in coma farmacologico, e questo non ci consente una valutazione piu' precisa. Tra lunedi e martedi potremo valutare se la situazione neurologicà si e' evoluta e il paziente puo' uscire dalla sedazione".