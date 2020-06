Zanardi: chirurgo, bene l'intervento ora coma farmacologico

Alex Zanardi è tenuto in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Siena dopo l'intervento neurochirurgico di ieri sera che è "riuscito, che è andato come doveva andare", ma le "condizioni iniziali erano molto gravi". Lo ha detto il neurochirurgo Giuseppe Oliveri, direttore della Neurochirurgia delle Scotte, che ha effettuato l'intervento.

Zanardi, aggiunge Oliveri, "è arrivato con un trauma cranico facciale importante, aveva due ossa frontali fratturate con affondamento delle stesse più quello che chiamiamo 'fracasso facciale', cioè tutte le ossa della faccia rotte. E' stato operato per rattoppare la situazione e al momento" le condizioni "permettono di curarlo". "Tutti i numeri sono buoni - sottolinea Oliveri -, ovviamente neurologicamente in questo momento non è valutabile pur rimanendo la situazione tanto grave".

A Zanardi è stata fatta una Tac dopo l'intervento ma "adesso non ne facciamo, ha un cateterino per la misurazione della pressione intracranica che ci tiene informati". In futuro "dovranno intervenire poi i colleghi chirurghi maxillo-facciali", conclude Oliveri.



Zanardi: chirurgo, ottimismo? Adesso serve soltanto curarlo

"Dire di essere ottimista o non ottimista non serve a niente. Serve solamente curarlo". Così il neurochirurgo Giuseppe Oliveri dell'ospedale Le Scotte di Siena, che ha operato Alex Zanardi, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se si sentisse più o meno ottimista rispetto a ieri quando è stato effettuato l'intervento. Oliveri ha anche detto che "neurologicamente in questo momento" Zanardi "non è valutabile, pur rimanendo la situazione tanto grave" e su eventuali danni neurologici "è ipotesi che non ha senso fare" ora. "E' un malato che vale la pena di curare, ne sono assolutamente convinto - ha ribadito - Poi la prognosi su come sarà domani, fra una settimana, fra 15 giorni non lo so. Il quadro neurologico in questo momento non lo valutiamo. E' una cosa che vedremo a distanza, quando si sveglierà, se si sveglia...". "Cosa vuol dire grave? - ha anche risposto a un'altra domanda - Grave vuol dire che è una situazione in cui può anche morire. E' una situazione in cui i miglioramenti sono piano piano nel tempo, mentre i peggioramenti possono essere repentini". Comunque, ha concluso, "io sono fiducioso".