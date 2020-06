Porsche Italia, Festival 2021 a nuovo PEC Franciacorta

Con l'annuncio della ripartenza del campionato monomarca Carrera Cup che vede protagoniste le 911 GT3 Cup in sei round dal 17-19 luglio al Mugello al 6-8 novembre a Monza, Porsche Italia ha ufficializzato che nel 2021 sarà il nuovo Porsche Experience Center Franciacorta (PEC) ad ospitare il grande appuntamento annuale del Porsche Festival. E' stato infatti deciso di posticipare al 2021 la manifestazione che avrebbe dovuto tenersi il 3-4 ottobre a Monza, una scelta dettata in particolare dall'attuale situazione generale che non permette condizioni ideali per lo svolgimento di un evento a porte aperte dedicato a migliaia di proprietari e appassionati del marchio e con la presenza di numerosi ospiti speciali e iniziative dedicate. ''Il Porsche Festival è l'evento più atteso dell'anno da tutti i 'porschisti' - ha detto Massimiliano Cariola, direttore marketing di Porsche Italia - in questa particolare fase storica non vi erano certezze di poterlo vivere con la serenità, la condivisione e la partecipazione che l'hanno sempre contraddistinto. Rinunciare all'edizione 2020 è stata una decisione difficile, ma la passione è più forte e siamo già al lavoro affinché il Porsche Festival 2021 sia il più coinvolgente di sempre. L'opportunità di organizzarlo nel nuovo Porsche Experience Center Franciacorta è la spinta migliore per renderlo imperdibile''. Per l'edizione del prossimo anno il Porsche Festival dà quindi appuntamento all'autodromo di Franciacorta, sede del nuovo Porsche Experience Center, l'ottavo e più grande al mondo, che sarà inaugurato nella primavera del 2021.



La Porsche Carrera Cup Italia riaccende invece i motori già dal prossimo luglio e ritorna in pista nel pieno rispetto dei protocolli legati alla diffusione del Covid-19 grazie al lavoro che ha impegnato Porsche Italia nei mesi di emergenza. La filiale italiana della Casa di Zuffenhausen ha varato un piano speciale di agevolazioni dedicato ai team e ai piloti che permetterà al monomarca delle 911 GT3 Cup di inaugurare ufficialmente a luglio la stagione 2020. Il nuovo calendario prevede sei weekend di gara, tutti abbinati agli ACI Racing Weekend. Il via il 17-19 luglio, quando sarà il circuito del Mugello a ospitare le prime due gare da 28 minuti + 1 giro. La prova inaugurale sarà preceduta dal test ufficiale previsto mercoledì 15 luglio sempre al Mugello.



Dopo l'appuntamento toscano, la stagione prosegue con i round di Misano (2 agosto), Imola (30 agosto), Vallelunga (20 settembre), di nuovo Mugello (4 ottobre) e Monza, che ospiterà l'ultima tappa il 6-8 novembre. Prima di Misano e Vallelunga è prevista la novità dei test pre-gara al giovedì con 4 ore a disposizione dei team e pista in esclusiva. Porsche Italia continuerà a confrontarsi con istituzioni, federazioni e realtà coinvolte per adottare ed eventualmente aggiornare tutte le misure previste durante l'intero arco della stagione, nel costante monitoraggio della situazione sanitaria e del quadro normativo, che al momento consente la disputa degli eventi sportivi esclusivamente a porte chiuse.