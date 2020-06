Mercedes Trophy, la Stella riparte dai campi da golf

Domenica, sul campo del Golf Club Carimate, prende il via una nuova edizione del MercedesTrophy che tra le novità di quest'anno prevede anche uno 'special award' She's Mercedes, riservato alla migliore golfista di ogni tappa. Ben cinque gli appuntamenti, sui principali green del Belpaese, per contendersi la vittoria in quello che è considerato il più importante circuito golfistico amatoriale al mondo, con la Finale Nazionale in programma il 12 settembre, sul campo dell'Argentario Golf Club (GR). A far da cornice all'attività agonistica, l'opportunità di provare le ultime novità della casa di Stoccarda: da GLA a GLB al bestseller GLE, disponibile anche nella versione 350 de EQ Power: l'unico plug-in diesel del segmento premium, con ben 100 chilometri di autonomia full electric. Tra le stelle torneo non poteva mancare la rivoluzionaria EQC, il suv 100% elettrico, primo rappresentante del marchio Mercedes EQ.



L'impegno della Stella nel golf risale agli anni '80. La Stella ed il golf condividono una vocazione a valori quali eleganza, stile e rispetto per l'ambiente. Il MercedesTrophy è circuito amatoriale internazionale, che ogni anno richiama sul green oltre 65.000 giocatori provenienti da oltre 60 Paesi.