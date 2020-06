Telepass e Arval insieme per noleggio auto e guida connessa

Telepass, in partnership con Arval Italia, azienda impegnata nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, offre in anteprima ai clienti che hanno scaricato l'app Telepass Pay, la possibilità di attivare ilprimo servizio sul mercato che consente in pochi click di noleggiare un'auto, sottoscrivere in modalità paperless tutti i contratti, e ricevere sotto casa il proprio veicolo. Attraverso l'app Telepass Pay, sarà infatti possibile scegliere l'auto desiderata, riceverla in consegna a domicilio e, in un unico canone mensile, disporre del noleggio per 36 mesi con 100.000 Km inclusi comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24 e soccorso stradale, bollo auto, copertura assicurativa. Il noleggio a lungo termine Arval è un servizio pensato per poter avere un'auto nuova, sempre in perfette condizioni e semplice da gestire, così da permettere una mobilità senza pensieri. Arval Italia offre inoltre ai clienti Telepass Pay i propri veicoli connessi. Chi attiverà il servizio potrà sperimentare in anteprima la mobilità intelligente di Next, piattaforma sviluppata per agevolare l'esperienza della 'guida connessa' in grado di far interagire l'auto con i servizi Telepass Pay. In questo modo sarà possibile accedere al pagamento delle strisce blu, al servizio carburante e al lavaggio auto, usufruibile direttamente nel luogo dove l'auto è parcheggiata. Tutti i clienti che aderiranno alla soluzione di noleggio a lungo termine con i servizi Next di auto connessa Telepass Pay, beneficeranno inoltre dell'azzeramento dei costi dell'abbonamento Telepass e Telepass Pay per tutta la durata del noleggio e potranno usufruire ogni mese di un lavaggio auto gratuito o di un premio di 15 euro di carburante.



Nell'ambito dell'offerta, è possibile scegliere tra tre modelli di auto proposti da Arval Italia con canoni in esclusiva per i clienti Telepass.