Rimac, rinviato a 2021 lancio hypercar da 1.914 cv

Inizialmente il lancio era previsto per la fine del 2020 ma, in seguito all'emergenza Covid-19, Rimac C_Two ha dovuto rivedere i piani per il debutto della sua hypercar da 1.914 CV, che arriverà dall'anno prossimo.



Il secondo modello elettrico della società croata da 1,5 milioni di sterline - svelato al salone di Ginevra 2018 - promette di essere sorprendentemente veloce e offre autonomia di livello 4. Il marchio ha inoltre reso noto proprio di recente una nuova linea di produzione presso lo stabilimento a Veliko Trgovišće, in Croazia, dove il brand croato costruirà tutti i prototipi necessari per l'omologazione e i crash test da sostenere. L'assemblaggio di ogni esemplare richiederà al team di lavoro Rimac circa cinque settimane, anche se a dire il vero l'intero processo che riguarda la produzione delle componenti necessarie a formare il prototipo finale inizia molto prima. Al momento la casa automobilistica croata ha fatto sapere che sono stati costruiti quattro prototipi della nuova C_Two, ma ne sono necessari altri tredici per il processo di collaudo e omologazione, seguiti da altre dieci auto pre-serie che verranno tutte realizzate entro la fine di quest'anno. Ulteriori dettagli sul nome e sul design della vettura verranno svelati dalla stessa Rimac entro la fine del 2020.



Nel Regno Unito, l'auto sarà venduta attraverso il gruppo di rivenditori HR Owen con sede a Londra. Le auto del Regno Unito saranno consegnate esclusivamente da un nuovo 'centro di esperienza' Owen da 40 milioni di sterline a Hatfield, nell'Hertfordshire, che il gruppo sta costruendo come punto vendita per tutti i suoi marchi di lusso.