Bando rottamazione auto in Veneto, riaperti termini per domande

La Giunta Regionale del Veneto ha deciso di allungare ulteriormente i termini per la presentazione delle domande per la rottamazione delle vecchie auto e l'acquisto di nuovi modelli meno inquinanti. "Dopo una prima proroga che come Giunta avevamo da subito attivato con l'obiettivo di dare massima possibilità di accedere ai contributi previsti, in ossequio anche a ulteriori provvedimenti normativi emanati durante l'emergenza coronavirus - dice l'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin -abbiamo ora deciso di estendere ulteriormente la possibilità per i cittadini di presentare domanda per la rottamazione della loro vecchia auto con conseguente acquisto di un nuovo veicolo meno inquinante". La nuova scadenza per la presentazione delle domande è al 12 luglio 2020.

I bando prevede la possibilità di rottamare i vecchi veicoli alimentati a benzina fino a euro 3, gasolio fino a euro 5 e bifuel fino a euro 2, mentre nel valutare i punteggi per i nuovi acquisti si privilegerà il criterio delle minori emissioni.

"Gli incentivi, che potranno arrivare fino a 4.500 euro, - spiega Bottacin - saranno quindi differenti in funzione alle effettive emissioni di anidride carbonica e ossidi di azoto del nuovo mezzo, stabiliti in base a specifici protocolli e si potranno ottenere rottamando autovetture adibite al trasporto persone".