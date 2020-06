Hertz, nuovo programma di sanificazione per vetture

Si chiama Gold Standard Clean il nuovo processo di sanificazione e disinfezione di Hertz. Il programma va ad aggiungersi a quelli di pulizia dell'auto, già potenziati in 15 rigorosi controlli con sigillatura sulle portiere, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I dati, fanno sapere da Hertz, suggeriscono che il periodo di lockdown ha stimolato un nuovo entusiasmo i viaggi in auto. Inoltre, più di un quarto (29%) degli europei preferisce evitare il trasporto collettivo per motivi di sicurezza e questo ha dato un ruolo di nuova centralità all'auto come opzione di mobilità più adatta al distanziamento sociale. Il nuovo standard della società di noleggio prevede ulteriori azioni di pulizia e sicurezza più approfondite, aggiuntive a quelle normali, tra cui la formazione specifica del personale, l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione personale e procedure di distanziamento sociale, per proteggere i dipendenti, i clienti e le comunità in cui Hertz opera. Hertz ha lanciato anche una nuova offerta che prevede punti doppi per tutti i soci 'Gold Plus Rewards' che prenotano direttamente su hertz.it. Il programma permette ai soci di non passare al banco e andare direttamente alla loro auto mantenendo la distanza sociale e riducendo i contatti al minimo. I soci possono anche guadagnare punti, convertibili in giorni di noleggio gratuiti in Italia e nel mondo, e beneficiare di promozioni esclusive che offrono il meglio per il noleggio auto.



"Con l'allentamento delle restrizioni in Italia ed Europa - ha detto Massimiliano Archiapatti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Hertz Italia - un numero sempre maggiore di europei tornano a viaggiare e le auto private diventano il mezzo di trasporto preferito per praticare il distanziamento sociale. Hertz, da 60 anni in Italia, è pronta per accompagnare i propri Ospiti nella loro ritrovata voglia di viaggiare con un'esperienza di noleggio veloce, flessibile e sicura, di grande valore. Ci assicureremo che il nostro Staff, gli ospiti in viaggio di piacere o d'affari e i partner possano fare affidamento su di noi e possano prenotare con la massima tranquillità". Hertz Gold Standard Clean sarà disponibile, in Italia e in Europa, dalla metà di giugno 2020.