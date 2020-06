Goodwood Festival of Speed, si farà ma solo in luglio 2021

Nell'altalenarsi tra eventi cancellati, eventi rimandati ed eventi modificati nel format, passando da 'fisici' a virtuali, il Festival of Speed - organizzato ogni anno in luglio - ha scelto la strada dello spostamento di un anno intero, dando appuntamento al luglio del 2021. La decisione - si legge in una nota - si applicherà sia al Festival of Speed che al Goodwood Revival (la manifestazione in cui non solo gli addetti ai lavori ma anche il pubblico si deve presentare con un look Anni' 50 e '60) ma gli organizzatori sperano ancora di essere in grado di poter dare vita nella seconda parte del 2020 ad altri incontri come i meeting dei soci programmandoli a porte chiuse e con limitazioni al personale ammesso ai box, come avviene in Formula 1.



La notizia dello spostamento al 2021 fa seguito all'annuncio di un cambio di data per il 2020 (invece del 9-12 luglio era stata indicato il mese di settembre) che era già arrivato da Goodwood in marzo. Gli organizzatori hanno ora comunicato di non essere in grado di organizzare un evento sicuro in base alle attuali linee guida governative per la pandemia, e hanno anche precisato che i biglietto già acquistati per il Festival 2020 verranno automaticamente riaccreditati per il 2021 o, se richiesto, beneficiare di un rimborso completo.