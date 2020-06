Fiat Panda festeggia 40 anni con tre video sulla sua storia

Fiat celebra i 40 anni dal lancio di Panda, vera icona nel settore delle 'piccole' tuttofare capaci di grandi imprese e soprattutto di dare grandi soddisfazioni ai clienti - con tre video tematici dedicati rispettivamente a Powertrain, Stile e Smart Solution.



Presenta ogni puntata Luca Napolitano, head of EMEA Fiat & Abarth brands che, insieme ai responsabili delle differenti aree, racconterà i segreti di questo modello, amato da milioni di persone e il più venduto in assoluto in Italia da 8 anni consecutivi.



Nel primo video (https://www.youtube.com/watch?v=UykV-CMDp6E&feature=youtu.be) diffuso da FCA tramite i canali social di Fiat e disponibile su YouTube, Maria Grazia Lisbona, propulsion systems chief engineers & program management di FCA, traccia la storia dei motori e delle innovazioni tecnologiche che Panda ha portato nel segmento delle city car.



Ripercorrere la storia di Fiat Panda vuol dire sfogliare l'album dei ricordi di una quarantenne sempre in splendida forma che ha saputo cavalcare il tempo evolvendosi, pur rimanendo sempre fedele a sé stessa. Ecco il segreto del successo della city car per eccellenza di casa Fiat: una vettura 'per tutte le occasioni' ribattezzata - dopo il lancio nel 1980 al Salone di Ginevra - la scatola magica disegnata da Giorgetto Giugiaro e piena di idee originali, ingegnose e sorprendenti.



Panda, con la sua carica innovativa, ha saputo conquistare il cuore di tutti diventando l'auto dei record, oltre che la più venduta nel nostro mercato anche leader - insieme con 500 - tra le piccole cittadine in Europa con oltre 375 mila auto vendute ogni anno. Fiat Panda è stata anche la prima city car 4x4, la prima city car a vincere l'ambito titolo di Car of the Year; la prima piccola cittadina con alimentazione a metano prodotta su larga scala e, dallo scorso febbraio, la prima auto elettrificata di FCA con il lancio, insieme con Fiat 500, della versione mild-hybrid.



Nel primo video Maria Grazia Lisbona ripercorre le peculiarità tecniche che hanno contraddistinto le tre generazioni di Panda. Dai primi motori derivati dalla Fiat 126 e 127 per Panda 30 e Panda 45 all'esclusivo sistema di trazione 4x4 lanciato nel 1983: una tecnologia tanto semplice quanto efficiente. Nel 1986 arriva la nuova famiglia Fire: 4 cilindri, raffreddamento a liquido e distribuzione con albero a camme in testa. Sempre nello stesso anno Panda è la prima vettura del segmento A con motore Diesel.



L'arrivo della seconda serie di Panda è del 2003: un'auto ancora più funzionale e trasversale, ma allo stesso tempo ricca di contenuti intelligenti come il MultiJet, il piccolo Diesel a iniezione diretta, disponibile a partire dal 2004. Nel 2006 ecco arrivare i due opposti: da un lato la Panda 100 HP, la piccola sportiva che adotta un motore 1.4 16 valvole da 100 Cv con prestazioni di tutto rispetto (da zero a 100 in 9,5 secondi) e dall'altro Panda Natural Power, con motore 1.2 Fire 8 valvole Natural Power e la doppia alimentazione benzina-metano. Nel 2008 arriva anche la doppia alimentazione benzina-GPL.



Contestualmente alla terza generazione di Panda - che fu lanciata al Salone di Francoforte nel 2011 - la city car di casa Fiat torna in Italia, con la produzione nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Sono gli anni in cui cresce l'attenzione alla sostenibilità, servono quindi soluzioni amiche dell'ambiente: ancora una volta Panda accetta la sfida in modo originale come solo lei sa fare: il metano diventa turbo con il TwinAir Turbo Natural Power da 80 Cv. Un propulsore sovralimentato pieno di brio, con un'elevata potenza specifica, capace di conciliare basse emissioni e ridotti consumi con il divertimento di guida.



E nei nostri giorni arriva anche la nuova famiglia di motori benzina FireFly pensata per equipaggiare i modelli compatti di FCA, e ulteriormente aggiornata con il sistema Mild Hybrid.



Panda adotta il FireFly tre cilindri 1.0 in versione aspirata mild-hybrid da 70 Cv al quale viene abbinato un motore elettrico BSG (Belt Driven Starter Generator) con potenza di picco pari a 3,6 kW. Una tecnologia che permette di ridurre consumi ed emissioni in perfetto stile Fiat e che traghetta il marchio verso una mobilità sempre più economica e democratica proprio come lo è Panda. Per festeggiare questa 'quarantenne' ora ancora più amica dell'ambiente e più vicina agli attuali stili di vita Panda Easy Hybrid viene proposta a partire da 9.900 euro, diventando così il modello MHEV più democratico del mercato.