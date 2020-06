Auto: Asa 2020 sarà a Torino il 19 e 20 settembre

Sarà Torino ad ospitare, il 19 e 20 settembre, l'edizione 2020 di ASA - Attività Sportive Automobilistiche, evento che ogni anno raccoglie collezionisti, appassionati e protagonisti della storia agonistica e industriale dei marchi del Gruppo Fca. Il progressivo allentarsi delle misure restrittive per l'emergenza Coronavirus, permette agli organizzatori di annunciare, sia pure con qualche opportuna prudenza, date e location della manifestazione, oltre 10 mila spettatori lo scorso anno all'Autodromo dell'Umbria di Magione.

Una due giorni all'insegna della cultura motoristica, dell'enogastronomia e del divertimento di guida offerto da una pista tecnica e sicura come quella dell'Autodromo di Lombardore (Torino). Sono ammesse solo le vetture dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Autobianchi, Ferrari, Fiat, Innocenti, Lancia e Maserati, "storiche e contemporanee", sia in allestimento "Competizione" che in configurazione stradale: una cifra distintiva che rende ASA un evento automobilistico unico a livello internazionale.

Regolamento, programma e moduli d'iscrizione possono essere scaricati dal sito www.motoritalia.org.