Viabilità: Avanzano i lavori sul raccordo Perugia-A1

Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo Fs italiane) sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dove è previsto il rifacimento del piano viabile tra Ponte San Giovanni e Magione per un investimento complessivo di 12 milioni di euro.

Dalla notte fra lunedì e martedì saranno ultimati gli interventi attualmente in corso in corrispondenza dello svincolo di Prepo, che sarà riaperto in direzione Ponte San Giovanni consentendo anche la riapertura della rampa di ingresso dello svincolo di San Faustino.

Il cantiere si sposterà quindi più avanti, tra Prepo e Ponte San Giovanni. Per consentire l'avanzamento dei lavori il transito sarà regolato a doppio senso in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Piscille sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggi in direzione E45/Ponte San Giovanni.

Il completamento di questa fase è previsto entro metà luglio