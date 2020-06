Fca: test lunga durata con due Jeep Renegade 4xe

Oggi al Mirafiori Motor Village di Torino, e-Mobility by Fca ha consegnato due Jeep Renegade 4xe alla Rse (Ricerca sul Sistema Energetico): le vetture ibride plug-in saranno guidate per sei mesi in modo da poter elaborare report dettagliati sulle loro funzionalità nell'ottica di anticipare nel tempo il normale utilizzo da parte dei clienti delle flotte. Fca potrà conoscere in tempi brevi eventuali criticità che dovessero manifestarsi.

Rse è una società che sviluppa attività di ricerca nel settore elettrico, con particolare riferimento ai progetti strategici nazionali e internazionali. Con 350 dipendenti e oltre 250 ricercatori, svolge attività di ricerca e sviluppo per l'intera filiera elettro-energetica.

Le Jeep Renegade 4xe saranno gestite da Rse come veicoli aziendali in pool e in uso promiscuo e questa prova permetterà anche di valutare i vantaggi in termini di consumi e costi di queste nuove vetture che sostituiranno gli attuali modelli Rse.

Infatti, l'obiettivo a medio termine di Rse è elettrificare il proprio parco veicoli per utilizzarlo come caso-studio sperimentale. Durante la prova saranno tenuti sotto controllo numerosi parametri per valutare le caratteristiche tecniche e le prestazioni delle auto, analizzando i consumi in diverse modalità su percorsi ripetibili sia medio-lunghi (partenze con vari livelli di carica delle batterie, uso in modalità ibrida o esclusivamente termica) sia brevi, con valutazione di fattori come l'autonomia in elettrico, la sua variazione secondo i differenti percorsi, le condizioni climatiche e il carico del veicolo, oltre alla possibilità di utilizzo con il serbatoio del carburante vuoto. Un altro aspetto analizzato sarà la modalità di utilizzo da parte dei clienti del sistema di ricarica.