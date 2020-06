Finito tunnel S.Lucia A1, investito 1 mld

Sono stati completati i lavori di scavo della galleria "Santa Lucia", il tunnel a 3 corsie più lungo mai costruito in Europa e uno dei 5 più grandi al mondo per dimensione complessiva. La fresa più grande mai utilizzata in Europa ha terminato il suo lavoro ed è fuoriuscita dal sottosuolo, dopo aver scavato ininterrottamente per 8 km nel tratto compreso tra i Comuni di Calenzano e Barberino di Mugello. L'investimento necessario per la realizzazione del nuovo tunnel è pari a 1 miliardo di euro e fa parte in un più ampio piano di 7,4 miliardi di euro che interessa l'A1 nella tratta Bologna-Firenze. Il tunnel consentirà il transito da Firenze in direzione Bologna su tre corsie.