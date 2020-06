Vw, Stackmann:industria auto può essere motore per ripartire

''L'industria automobilistica può essere un motore potente per aiutare a rilanciare l'economia europea in seguito alla crisi del Coronavirus''. Lo ha detto il capo delle vendite di Volkswagen, Jürgen Stackmann. Stackmann ha affermato che la produzione automobilistica implica che la ripresa della produzione avrà un grande vantaggio economico per tutta Europa. Ma ha ammonito che i piani di incentivazione delle vendite focalizzati esclusivamente sulle auto elettriche, che vengono prese in considerazione in alcuni paesi, non avrebbero abbastanza impatto.



I lockdown per arginare la diffusione di Covid-19 in Europa hanno costretto l'industria a fermarsi in modo virtuale per quasi due mesi, con la produzione interrotta e il crollo delle vendite di automobili mentre le concessionarie sono state costrette a chiudere.



''Il Coronavirus avrà un effetto profondo e duraturo sull'industria automobilistica in tutto il mondo - ha affermato Stackmann, - e, a lungo termine, cambierà il modo di fare affari per sempre''.



Ma, secondo Stackmann, gli improvvisi lockdown hanno reso la crisi molto insolita. ''Quando abbiamo attraversato una crisi prima, c'è sempre stata una forza di fondo, ma è stato come passare da uno sprint completo a un arresto improvviso'' ha detto.



Sebbene la Volkswagen abbia ripreso la produzione limitata nelle fabbriche in tutta Europa, ha già dovuto sospendere le linee a causa della domanda limitata. ''L'industria automobilistica si trova in una posizione difficile, ma la consideriamo fondamentale per far ripartire l'industria europea - ha dichiarato Stackmann - . L'industria automobilistica è così ramificata che quando avremo ri-avviato su larga scala, coinvolgerà molte altre aziende manifatturiere in altri settori in Europa''.



''La Volkswagen produce normalmente 55.000 auto a settimana. Al momento, la nostra produzione è di 27.000. Per il momento - ha aggiunto - non andiamo al massimo con la produzione, perché prima abbiamo bisogno che il sistema di vendita funzioni a velocità parallela. Dobbiamo iniziare aumentando le vendite e poi usarlo per accendere il motore industriale dell'Europa''. Governi e gruppi dell'industria automobilistica in diversi paesi europei hanno proposto piani di incentivazione per incrementare le vendite di automobili, in modo simile al sistema di rottamazione avviato a seguito della crisi finanziaria del 2009.



Stackmann ha chiesto azioni ''sincronizzate in tutta Europa'' e ha affermato che ''l'industria automobilistica può essere un potente motore per aiutare''. Stackmann ha detto poi che avrebbe accolto con favore un programma di rottamazione o di scambio per incoraggiare le vendite di nuove auto ma - nonostante la forte spinta di Volkswagen nei veicoli elettrici, a partire dal prossimo ID 3 - ha insistito sul fatto che tali schemi non dovrebbero concentrarsi esclusivamente sui veicoli elettrici, perché hanno vendite relativamente basse rispetto alle auto con motore a combustione.



''Si potrebbe costruire un sistema di rottamazione o di scambio per incoraggiare le persone ad auto più pulite e moderne - ha detto - Bisogna capire però che concentrarsi solo sulla mobilità elettrica non riavvierà il motore economico''.