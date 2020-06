F1: Fia invia a Imola rinnovo come pista di 'grado 1'

La Federazione automobilistica internazionale ha inviato la documentazione per il rinnovo dell'omologazione di 'Grado 1' della pista dell'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari'. Lo riferisce Formula Imola, definendolo "un importante risultato", ottenuto a seguito degli interventi, "che hanno adeguato il tracciato ai massimi standard qualitativi e di sicurezza richiesti".

In virtù di questo rinnovo, che prevede di conseguenza la possibilità di organizzare gare della massima serie, l'autodromo di Imola "si conferma una volta di più ai vertici dell'attività motoristica internazionale, pronto ad affrontare nuove sfide come è tradizione dell'impianto imolese". E ora "ci troviamo nella condizione di poter ospitare anche un Gran Premio di Formula 1, avendo la nostra pista tutti i parametri richiesti dalla Federazione automobilistica internazionale. Auspichiamo che tale sogno possa trasformarsi in realtà, con il lavoro di squadra di istituzioni e territorio", ha detto Uberto Selvatico Estense, presidente Formula Imola.