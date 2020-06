Dopo Covid-19 un mln auto in più su strade inglesi e gallesi

Le restrizioni ai servizi di trasporto pubblico potrebbero comportare oltre un milione di auto aggiuntive che utilizzano strade in Inghilterra e Galles nelle ore di punta. È quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori della Travel Academy dell'università di Westminster e pubblicato dal sito britannico Autoexpress.



Con la revoca del lockdown ma il mantenimento delle regole di allontanamento sociale, la capacità di trasporto pubblico è destinata a essere fortemente limitata, il che significa che più persone probabilmente useranno la propria auto per gli spostamenti di lavoro.



Lo studio suggerisce che le aree in Inghilterra e Galles che dipendono fortemente dal trasporto pubblico dovranno affrontare ogni giorno veri e propri ingorghi sulle strade nel momento in cui le persone sceglieranno di abbandonare il trasporto pubblico durante i loro spostamenti, preferendo mettersi al volante.



Il London Borough of Camden, ad esempio, potrebbe vedere tre quarti di auto in più sulla strada nelle ore di punta, con scenari simili possibili in città come Brighton e Hove, Oxford, Newcastle e Birmingham.



L'ente benefico per il clima 'Possible' - che ha commissionato lo studio - ha risposto ai risultati chiedendo alle autorità pubbliche di apportare "rapidi cambiamenti" al layout delle strade - come le piste ciclabili a comparsa - al fine di rendere più sicure le passeggiate e il ciclismo. Secondo l'ente climatico la metà di tutti i viaggi con i mezzi pubblici potrebbe essere effettuata a piedi o in bicicletta, evitando che le strade subiscano ulteriori pressioni.



"La prospettiva di un aumento del 74% del numero di auto utilizzate per i pendolari a Camden è profondamente allarmante - ha precisato il consigliere di Camden, Adam Harrison -. Il rapporto di 'Possible' raccomanda di introdurre piste ciclabili e quartieri a circolazione limitata - misure che a Camden abbiamo già iniziato a introdurre in risposta a questa emergenza. Abbiamo dimostrato che esiste la volontà politica di evitare la congestione, l'inquinamento atmosferico e gli impatti di carbonio causati da un aumento della guida. Ma per fermare davvero la car-apocalisse di cui il rapporto avverte, avremo anche bisogno di un sostanziale sostegno finanziario per garantire che la parte interna di Londra non si fermi".