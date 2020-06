Bulli Camper, per risparmiare diventa una tenda iperrealista

Una vacanza in camper può essere ancora più bella se il mezzo utilizzato è una vera icona del collezionismo, come i mitico Bulli della Volkswagen. Unico problema, in questo caso, sono il costo del noleggio o dell'acquisto visto che per un T1 Westfalia si chiedono dai 50mila euro in su. Grazie alla inventiva degli specialisti britannici della Board Masters - e con l'autorizzazione della Casa di Wolfsburg - questa voglia estiva di Bulli può però essere soddisfatta con una spesa molto inferiore, circa 400 euro.

Attraverso il canale di Amazon, è infatti disponibile una originalissima tenda che riproduce con grande realismo le fattezze del camper Volkswagen T1, con tanto di verniciatura bicolore, di parabrezza diviso a metà e di copriruota cromati. Previsto in due varianti, il Fake-Bulli è lungo poco meno di quattro metri e può ospitare fino a quattro adulti in sacchi a pelo o brandine, offrendo un'altezza interna che consente di muoversi in piedi. Il montaggio è facilitato dalla presenza di una intelaiatura (smontabile per essere trasportata nella sacca) che assicura la forma del pulmino ed è naturalmente completata da tiranti e picchetti. Ma Board Masters, che è specializzata in oggetti legati al marchio Volkswagen regolarmente autorizzati, è andata oltre nel proporre oggetti legati alla immagine del Bulli.

Come si scopre in un video che è disponibile online (https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/C1afqXGvpHS.mp4) la tenda può essere completata con un originalissimo frigorifero portatile da 30 litri che riproduce perfettamente l'iconico pulmino della Volkswagen e che può essere trainato con il suo fresco carico di bibite o di birre per accompagnare la scampagnata o la vacanza en plen air. Il prezzo in questo caso è di circa 340 euro.