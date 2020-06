No credit 2020, sicurezza in moto al centro della campagna

"Ogni utente della strada è personalmente responsabile nel traffico, sia che sia in automobile, in moto, in bici o a piedi". Lo afferma l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, annunciando la campagna "No credit" 2020 per sensibilizzare sulla sicurezza stradale che quest'anno pone l'accento sulla sicurezza in moto.

I grandi manifesti con le immagini della nuova campagna saranno apposti in questi giorni lungo le strade più trafficate dell'Alto Adige. "La vita non fa credito", sottolinea l'assessore Alfreider appunto "No credit" e fa presente che ogni incidente è di troppo per le conseguenze sulle persone colpite e sulla loro cerchia sociale.

Secondo i dati dell'Istituto provinciale di statistica Astat, nel 2018 sulle strade altoatesine si sono registrati cinque incidenti al giorno che hanno causato 33 morti. La maggior parte degli incidenti, ovvero 1.020, hanno visto coinvolti motociclisti su moto o motorini. Benché il numero degli incidenti stradali sia in lieve calo, soprattutto quelli riferiti ai motociclisti, resta costante il numero dei morti.

La gestione della campagna "No Credit" da quest'anno è seguita dal Centro di guida sicura Safety Park.