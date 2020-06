Let's talk, podcast Mercedes su mobilità e nuove tecnologie

Con 'Let's talk Mercedes', il nuovo podcast Mercedes-Benz, la moderatrice Sarah Yvonne Elsser e i suoi ospiti raccontano le varie sfaccettature della mobilità: dalle tecnologie dei treni con sistema di trazione sostenibile alla sicurezza sulle strade, passando per l'intelligenza artificiale delle automobili. La prima stagione di questo nuovo format audio è stata lanciata il 28 maggio con uno dei due episodi speciali sulla situazione attuale e le conseguenze del Covid-19. Nel primo dei due episodi speciali il presidente e ceo di Beijing Benz Automotive Co. (BBAC), Arno van der Merwe, risponde a domande quali: come si vive la diffusione di un nuovo virus quando nessuno conosce il suo reale impatto? Com'è lo stato d'animo tra i dipendenti oggi? Come si fa a ricominciare responsabilmente la produzione dopo che il paese ha affrontato una situazione mai vista prima a causa di una pandemia? E quali esperienze preziose delle ultime settimane possono essere condivise con i partner della rete di produzione globale? Nel secondo episodio, Katja Bott insieme ad un rappresentante dell'industria dei media parla delle sfide per i professionisti della comunicazione in tempi di distacco sociale e della trasformazione che la comunicazione aziendale e di prodotto e il giornalismo stanno attraversando. I successivi episodi offrono il punto di vista di esperti della feature company che scambiano prospettive con ospiti esterni provenienti dai più diversi campi: dalla ricerca e sviluppo all'economia, dal marketing e allo sport.