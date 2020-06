Viadotto Montoro: assessore, riapre seconda metà luglio

"Entro quaranta-quarantacinque giorni il viadotto Montoro potrà essere riaperto al traffico leggero e, se le verifiche che saranno fatte nei prossimi giorni daranno esito positivo, è ipotizzabile anche la riapertura del traffico pesante": lo ha annunciato l'assessore regionale alla Viabilità ed infrastrutture Enrico Melasecche, al termine della videoconferenza che si è svolta questa mattina ed alla quale hanno partecipato, tra gli altri, i responsabili della segreteria politica e tecnica del Ministro dei trasporti, Paola De Micheli, l'amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, il prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi, il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, ed il sindaco di Narni Francesco De Rebotti.

"Grazie alla collaborazione, costante e positiva, che la Regione Umbria ha con Anas - ha sottolineato Melasecche -, abbiamo potuto definire un cronoprogramma assolutamente positivo e che ridimensiona moltissimo i tempi nei giorni corsi che ipotizzavano un chiusura di mesi se non di anni.

L'Amministratore delegato di Anas ci ha confermato invece che il progetto sarà completato entro la prossima settimana e i tempi ipotizzati per l'esecuzione dell'intervento, comprensivi dei tempi per il progetto ed indagini, sono di 40-45 giorni e dunque si prevede la riapertura al traffico del viadotto nella seconda metà del mese di luglio".