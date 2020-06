Talbot, negli anni 80 rinascita del marchio con Peugeot

La rinascita del marchio Talbot è una storia degli anni Ottanta legata all'evoluzione di Peugeot.



Se gli anni settanta furono decisivi per lo sviluppo della casa del Leone che vide quasi triplicare il suo peso sul mercato francese e la nascita di PSA (acronimo di Peugeot Société Anonyme), lo stesso periodo fu anche quello in cui Chrysler Francia lanciò a Peugeot un primo segnale sulla disponibilità da parte di Chrysler ad avviare una trattativa per la cessione dell'intera rete di produzione e vendita di Chrysler in Europa.





Se una prima proposta di acquisto da parte di Peugeot venne ritenuta insufficiente da Chrysler, i contatti tra le due case non si interruppero, fino al raggiungimento di un accordo qualche anno più tardi. Il 10 agosto del 1978 Peugeot chiuse il contratto con Chrysler divenendo a tutti gli effetti un gruppo di dimensioni mondiali con stabilimenti in molti paesi: quell'anno la casa francese poté contare su 80900 dipendenti e produsse 861.800 veicoli, Citroën contò su 84100 dipendenti ed una produzione di 903.500 vetture, mentre per Simca i numeri parlavano di 81.500 dipendenti e 810.000 veicoli prodotti. Una scelta di marketing portò il marchio Talbot, molto noto in passato sia in Francia che nel Regno Unito per le sue vetture di alta gamma e per i trionfi sui circuiti di tutto il mondo, a sostituire proprio quello di Simca. Mancavano cento giorni all'ufficializzazione del nuovo Marchio quando un gruppo di specialisti si chiuse in un palazzo nel centro di Parigi per mettere a punto tutte le varie fasi operative nel dettaglio. Il 10 luglio del 1979 fu tutto pronto, il cambio di nome diventò una realtà e gradualmente furono smaltiti tutti gli stock di vetture ancora presenti con il vecchio logo e cominciò la produzione delle auto col brand Talbot. Samba, Horizon, Solara, ma anche Tagora, Ranch, Murena, una gamma che trovò un buon successo commerciale anche in Italia.