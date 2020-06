Poltu Quatu Classic, a luglio Concorso d'Eleganza

Poltu Quatu Classic ritorna sulla scena dei grandi eventi internazionali con la quinta edizione del Concorso d'Eleganza. Il 10, 11 e 12 luglio sfileranno infatti per le strade della Costa Smeralda autentici gioielli a quattro ruote provenienti dalle più importanti collezioni di auto d'epoca italiane ed europee. La giuria del concorso sarà presieduta per il terzo anno consecutivo da Paolo Tumminelli, il noto storico dell'automobile che ha creato e affinato in questi anni un sistema di valutazione preciso. Con lui ci saranno anche il designer Fabrizio Giugiaro che disegnerà e realizzerà come da tradizione il trofeo 'Best in Show' che sarà assegnato al vincitore del concorso, Dominik Fischlin del Comitato del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este e rappresentante FIVA, Luciano Bertolero fondatore di Auto Classic, Afshin Behnia CEO di Petrolicious, Alberto Vassallo CEO di Car and Vintage e J.Philip Rathgen CEO di Classic Driver. La giuria dell'edizione 2020 della manifestazione sarà poi completata da altri personaggi noti del mondo dei motori. Le novità inserite quest'anno nel programma riguardano soprattutto la giornata di sabato che inizierà la mattina con un lungo tour panoramicò della Costa Smeralda attraverso un percorso studiato per l'occasione dagli organizzatori. Il resto della giornata sarà speso in relax sulla spiaggia di Capriccioli, resa celebre dal film '007 la spia che mi amava' nel quale il protagonista Roger Moore emergeva dall'acqua con la sua macchina anfibia.



Confermato lo svolgimento in notturna della sfilata finale delle automobili davanti alla giuria che avverrà sabato 11 luglio dopo la Cena di Gala al Grand Hotel Poltu Quatu nella celebre piazzetta illuminata a giorno per l'occasione.