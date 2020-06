Tir sbanda in Autosole, fermato camionista ubriaco

Gli agenti della sottosezione di Guardamiglio della polstrada di Lodi, stamattina, sono riusciti a bloccare per poi denunciare un camionista ubriaco che zigzagava lungo la A1, all'altezza del casello di Lodi procedendo verso Piacenza, invadendo più corsie. La polizia ha ricevuto una chiamata dopo l'altra di automobilisti sempre più allarmati che descrivevano nei particolari la situazione pericolosa.

A un certo punto, il camionista ha anche urtato, con la motrice, contro il guard rail di destra per poi tornare a invadere altre corsie. Solo l'intervento di una pattuglia della Stradale ha potuto evitare il peggio fermandolo. Il conducente è apparso subito ubriaco fradicio: le analisi, che per un camionista devono risultare a zero per quantità di alcol nel sangue hanno, invece, rilevato un tasso alcolemico di 6 volte oltre il consentito per gli automobilisti, prossimo al coma etilico.

L'uomo, un romeno di 47 anni, è stato, quindi, denunciato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato, colpendo il guard rail, un incidente stradale. Gli è stata ritirata la patente di guida in vista dell'interdizione alla guida sul territorio nazionale. E' stato, infine, sanzionato per 586 euro.



Camion sbanda su A1: interviene la Polizia Stradale