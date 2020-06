Mercedes, ecco tutti i segreti del nuovo suv GLC 2022

La nuova Mercedes GLC arriverà tra due anni, con la stessa tecnologia destinata alla Classe C di prossima generazione.



Il nuovissimo modello che arriverà negli showroom tra due anni, sfoggerà un nuovo linguaggio di design, una nuova gamma di motori ibridi e la stessa tecnologia interna destinata alla Mercedes Classe C del 2021.



In particolare, GLC manterrà lo stesso design del modello uscente, nonostante una nuova coppia di fari a LED e un portellone rimodellato.



Tuttavia, a causa delle revisioni della piattaforma, la GLC di seconda generazione sarà più lunga della macchina attuale, con un naso e una coda più grandi. Le novità interne dovrebbero essere molto più evidenti, con un layout del cruscotto completamente ridisegnato. Sulla base delle ultime indiscrezioni, della prossima Classe C, il nuovo sistema di infotainment Mercedes dominerà l'abitacolo, allungandosi dalla parte inferiore della console centrale e combinando un display centrale con un nuovo quadro per strumenti digitali.



Come la futura Mercedes Classe C, il nuovo GLC si baserà su una versione aggiornata della piattaforma MRA di Mercedes che supporta l'alimentazione elettrificata.



La nuova gamma di motori GLC sarà composta da motori a benzina e diesel a quattro e sei cilindri, ciascuno supportato da un generatore di avviamento a cinghia e un piccolo pacco batterie. Come sulla Classe C, il sistema fornirà 14 CV in più e consentirà al motore a combustione del suv di disattivarsi in autostrada per 'veleggiare' senza consumare il carburante. È prevista anche una versione ibrida plug-in.