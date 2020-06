Fca Bank, nasce Carta Club

Dopo il lancio della Carta di Credito Visa brandizzata con i marchi di Fiat Chrysler Automobiles, Fca Bank vara la Carta Club, attraverso la rete dei concessionari del gruppo, uno strumento per il pagamento del finanziamento auto. Il meccanismo è semplice: a ogni finanziamento Fca Bank sottoscritto presso la propria concessionaria di fiducia verrà abbinata, su richiesta del cliente, la Carta Club gratuita, che l'acquirente riceverà direttamente a casa, nella versione del brand scelto per la nuova auto. Da quel momento potrà beneficiare di privilegi esclusivi grazie all'accumulo di buoni sconto in funzione dell'importo della rata addebitata sulla carta stessa. I clienti troveranno le offerte e i voucher del programma loyalty, di cui diventeranno automaticamente membri, gestendo il tutto online, anche tramite App, direttamente dall'Area Clienti My Fca Bank; i concessionari avranno a disposizione una sorta di cartellone pubblicitario digitale.