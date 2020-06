Auto storiche, raduno virtuale con i giovani dell'Asi

Vista l'attuale impossibilità di incontrarsi in un raduno tradizionale, l'Automotoclub Storico Italiano attraverso la sua Commissione Giovani organizza un meeting virtuale sulle piattaforme web della Federazione, durante il quale non mancherà un momento conviviale da trascorrere a tavola, reso possibile grazie alla collaborazione della Federazione Italiana Cuochi e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi per contribuire concretamente al rilancio del mondo della ristorazione, pesantemente colpito a causa dell'emergenza Covid-19. In tutta Italia, con le attività ristorative locali individuate dalla FIC e dalla FIPE, si potrà prenotare un menù studiato ad hoc per l'evento: lo si potrà ricevere a domicilio, lo si potrà ritirare presso il ristorante, oppure lo si potrà consumare direttamente nel locale aderente all'iniziativa rispettando le norme di distanziamento in vigore. L'appuntamento è per martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, e durante l'evento ci saranno gli interventi della Presidenza e del Consiglio Federale ASI, i collegamenti con personalità del motorismo storico e non solo: primo fra tutti Antonio Giovinazzi, pilota ufficiale Alfa Romeo Racing in Formula 1! La presenza del veloce driver pugliese offrirà lo spunto per celebrare l'Italia dei motori in questa particolare giornata all'insegna del Tricolore. Il filo conduttore dell'evento ASI intreccerà i 70 anni del Campionato del Mondo di Formula 1 con i 110 anni dell'Alfa Romeo (prima Casa iridata nella massima serie, che vinse il mondiale 1950 con un altro pilota italiano, Nino Farina. Insieme a Giovinazzi interverrà anche Antonio Ghini, opinion leader internazionale e direttore del magazine "The Key". Testimonial iniziale sarà invece Antonello Riva, campionissimo del basket italiano che darà il suo speciale messaggio ai giovani.