Viabilità: riaperto passo Stelvio da Bormio

E' stata riaperta oggi pomeriggio al traffico la statale 38 dello Stelvio, senza limitazione oraria, nel tratto compreso tra il km 106,5 e il km 124,306, tra località Bagni Vecchi a Valdidentro (Sondrio) e il Passo dello Stelvio, in Alta Valtellina, chiuso nei mesi scorsi per la stagione invernale.

Riapre al transito anche la statale 38 dir/b "dello Stelvio" tra il km 0 -innesto con la statale 38 - e il km 0,200, Passo Umbrail "Giogo di Santa Maria". Anche in questo caso la riapertura fa seguito alla chiusura invernale che aveva interessato il tratto. Lo rende noto Anas. Le attività di sgombero neve sono state condotte senza sosta dal personale specializzato di Anas nel corso delle scorse settimane.