Mercedes è partner della Federazione Italiana Vela

Mercedes-Benz Vans conferma l'interesse per il mondo dello sport annunciando la partnership, conclusa in questi giorni, con la Federazione Italiana Vela. La casa di Stoccarda si schiera a supporto della squadra nazionale nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021. Protagonisti dell'accordo anche due Mercedes-Benz Vito Tourer che accompagneranno sportivi e appassionati delle scuole di vela FIV in ogni viaggio e avventura. La partnership prevede inoltre offerte commerciali della gamma Mercedes-Benz Vans rivolte a tutti i circoli, yacht club ed associazioni veliche di tutta Italia del circuito FIV.



''Questo accordo sottolinea ancora una volta lo stretto legame che unisce i Van della Stella agli appassionati degli sport del mare. Passioni e stili di vita, si coniugano perfettamente con i valori di sicurezza, innovazione e tecnologia di Mercedes Benz Vans - ha dichiarato Dario Albano, managing director Mercedes-Benz Italia Vans -. Sarà un biennio di collaborazione insieme alla FIV, sia per avvicinarci alle prossime XXXII Olimpiadi di Tokio 2021 che per accompagnare nelle loro passioni e avventure gli sportivi e i ragazzi delle scuole veliche''. La partnership, non si limita all'avvicinamento della casa della Stella alle Classi Olimpiche, ma si estende anche a oltre 750 Circoli Velici della Federazione Italiana Vela, prevedendo offerte commerciali specifiche della gamma Mercedes-Benz Vans.



Vito, Classe V e Sprinter garantiscono, sicurezza, stile e versatilità in ogni contesto e in ogni occasione, ideali per il trasporto di attrezzature ed equipaggi.