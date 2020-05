A22, il 31/5 restrizioni traffico per disinnesco residuato bellico

Autostrada del Brennero invita chi volesse mettersi in viaggio questo weekend nel tratto altoatesino di A22 a verificare prima i limiti alla circolazione disposti dalla Società su indicazione del Commissariato del Governo di Bolzano.

Domenica mattina, il territorio del Comune di Vadena (Bz) sarà interessato dalle operazioni di disinnesco di una bomba rinvenuta in località Monte. Vista la vicinanza del luogo del disinnesco all'asse autostradale, la Società ha disposto la chiusura dell'autostrada nel tratto tra Egna/Ora/Termeno e Bolzano Sud in entrambe le carreggiate. La chiusura scatterà dalle ore 9.00 alle ore 10.30 (o comunque fino a cessata emergenza) di domenica 31 maggio. Chi è diretto a nord dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione autostradale di Egna/Ora/Termeno, che sarà allo stesso tempo chiusa in entrata in direzione nord.

Chi è diretto a sud dovrà uscire al casello di Bolzano Sud che sarà chiuso anche in entrata per chi viaggia verso sud. Le aree di servizio Laimburg est e Laimburg ovest, situate nel raggio del disinnesco, verranno chiuse dalle ore 22.00 del giorno precedente, sabato 30 maggio, fino alle ore 10.30 di domenica.

Autostrada del Brennero, inoltre, per evitare disagi agli automobilisti a causa del divieto di circolazione per i mezzi pesanti deciso in territorio austriaco per la festività della Pentecoste, ha disposto, dalla mezzanotte alle 22:00 del 31 maggio e dalla mezzanotte alle 22:00 del primo giugno, il divieto di circolazione tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione nord per i mezzi adibiti al trasporto di merci non deperibili di peso superiore alle 7,5 tonnellate. I mezzi che nella fascia oraria indicata si dovessero trovare in autostrada dovranno sostare presso l'autoporto Sadobre (Vipiteno) o nelle aree e modalità che saranno indicate dal personale di Autostrada del Brennero, o dalla Polizia Stradale, si legge in una nota di A22.