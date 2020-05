Leasys e Borghi più belli d'Italia, ok al rilancio turismo

Leasys, società leader della mobilità, annuncia la partnership con l'associazione 'I Borghi più belli d'Italia', nata per sostenere e valorizzare il comparto turistico nazionale attraverso la riscoperta dei piccoli centri e il loro patrimonio di storia, arte e cultura.



Fondate entrambe nel 2001, le due realtà si pongono come rappresentanti di quel Made in Italy inteso come espressione dell'eccellenza italiana che punta - come obiettivo finale - ad una vacanza tutta italiana, in uno dei 309 borghi dell'associazione, da visitare in auto, mezzo di trasporto più sicuro e poco esposto al rischio di contagio.



''In questo particolare momento di crisi sociale ed economica è importante mettere in campo tutte le energie per mantenere in vita il tessuto economico e produttivo. Il turismo è uno dei pilastri della nostra economia: con questo accordo pensiamo di poter contribuire a mantenerlo vitale in attesa della ripartenza. Il turismo di prossimità è il futuro prossimo e i Borghi più Belli d'Italia ne rappresentano la punta di eccellenza, luoghi dal fascino senza tempo che possono essere visitati in sicurezza'' ha commentato Fiorello Primi, presidente dell'associazione. A fargli eco Giacomo Carelli, ceo e general manager di FCA Banke presidente Leasys S.p.a.: ''Siamo orgogliosi della partnership tra Leasys e I Borghi più belli d'Italia, che rappresentano la bellezza del nostro Paese nella sua essenza.



Questo accordo vuole sostenere il rilancio del turismo nazionale tramite una campagna di promozione e iniziative congiunte a sostegno dei piccoli centri italiani d'eccellenza''.



Dall'accordo tra Leasys e I Borghi più Belli d'Italia, nasce Io Noleggio Italiano, la nuova formula di noleggio alternativa, flessibile e pet-friendly, pensata per vivere un'estate alla scoperta dell'Italia: dalla gita fuori porta a bordo di un fuoristrada al viaggio in coppia o con gli amici, fino al fine settimana con tutta la famiglia, senza dimenticare i propri animali domestici. Valida da giugno a settembre, questa formula è applicabile su tutti i modelli della flotta Leasys destinati al noleggio a breve termine, dalla Fiat Panda all'Alfa Romeo Stelvio (prezzi a partire da 21 euro al giorno per un noleggio di minimo 4 giorni e 18 euro al giorno per una settimana o più).