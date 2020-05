FlixBus: pullman ripartono il 3 giugno, tutelata sicurezza

Mercoledì 3 giugno FlixBus riaccenderà i motori e tornerà operativa sulle strade italiane.

Lo annuncia la società specificando in una nota che "la ripartenza avverrà nel rispetto delle linee guida governative, con l'applicazione di tutte le misure volte a tutelare la salute dei passeggeri e del personale FlixBus", e coinvolgerà, per il momento, 14 linee con l'impiego di 20 autobus operativi tra circa 70 città.

"La drastica riduzione della rete italiana di FlixBus, che prima della pandemia collegava oltre 500 città, spesso costituendo l'unica soluzione di mobilità nelle aree a bassa penetrazione ferroviaria e penalizzate dal gap infrastrutturale, - si legge nella nota - riflette le difficoltà che il settore della lunga percorrenza, escluso dalla strategia di rilancio del Governo, sta incontrando in questa delicata fase".