Fase 2: protesta scuole guida a Firenze, Napoli e Verona

Decine di auto in corteo a Sesto Fiorentino, presso Firenze, suonando clacson e dando luogo a un presidio davanti alla sede della Motorizzazione civile di Firenze per l'iniziativa di protesta indetta da Confarca, associazione che rappresenta a livello nazionale oltre 2.500 titolari di autoscuole, studi di consulenza e scuole nautiche. Oltre che a Firenze, la mobilitazione di Confarca ha visto manifestazioni stamani anche a Napoli e Verona, mentre nel pomeriggio è prevista una iniziativa a Roma.

Al centro della protesta dei titolari delle scuole, le linee guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevedono di far espletare gli esami teorici per le patenti all'interno delle Motorizzazioni civili e non nelle sedi delle scuole guida.

Questa scelta adottata per la Fase 2, sostiene Confarca, rischia di creare, con la ripresa degli esami dal 3 giugno, assembramenti e spostamenti verso gli uffici ministeriali. La richiesta degli associati di Confarca è dunque quella di inserire nelle linee guida ministeriali la possibilità di far svolgere in via temporanea gli esami teorici all'interno delle sedi delle scuole guida, come avviene di norma.

Fase 2: a Verona protestano autoscuole per ritardi esami

"Protesta delle autoscuole del Veneto, questa mattina, davanti alla motorizzazione di Verona. Le autoscuole di Verona, Vicenza, Rovigo e Padova hanno manifestato per protestare contro "i gravi ritardi e le fantasiose modalità di svolgimento degli esami sia di teoria che di guida. Sembra che in questi quasi tre mesi di fermo, solo le attività imprenditoriali si siano preparate al rientro lavorativo" ha detto Benedetto Martorana, coordinatore Veneto Confarca. Un corteo di auto delle scuole guida è partito dalla Motorizzazione ed ha attraversato le vie di Verona fino davanti al Municipio. Titolari e istruttori hanno criticato duramente le nuove regole emanate per l'esame di guida, che prevedono un sensibile prolungamento della durata per gli interventi di sanificazione "che ricadono interamente sulle autoscuole e inevitabilmente finiranno per ripercuotersi sui clienti, per non parlare di altre follie come l'assenza dell'esaminatore a bordo dei camion durante la prova pratica" ha spiegato Martorano. "Poi - ha concluso - chiediamo che anche la Motorizzazione si attivi con l'installazione dei divisori in plexiglass nelle aule per gli esami di teoria. Questi ritardi sono inaccettabili".

Fase2: manifestazione titolari scuole guida a Napoli

Circa 300 persone hanno manifestato in piazza del Plebiscito, a Napoli, davanti alla sede della Prefettura. A manifestare i titolari di scuole guida riuniti nell'associazione di categoria Confarca. I manifestanti hanno ribadito la loro contrarietà allo svolgimento degli esami teorici per la patente nella sede della Motorizzazione civile di via Argine, a Napoli est. Dalla Prefettura, una delegazione dei manifestanti si è spostata verso Santa Lucia dove, nel palazzo della Regione, sono stati ricevuti dall'assessore alle Attività produttive, Antonio Marchiello. "E' stato un incontro costruttivo e soddisfacente - ha commentato Pino Russo, coordinatore regionale Confarca Campania - L'assessore ha condiviso la nostra preoccupazione relativa al rischio contagio e si farà portavoce delle nostre richieste anche con il governatore".