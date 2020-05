Cina: Tesla abbassa il prezzo delle auto Model S e X

La società americana di auto elettriche Tesla ha annunciato che abbasserà i prezzi delle vetture importate Model S e Model X di 29.000 yuan (circa 4.051 dollari) in Cina. Tesla ha ridotto il prezzo della sua gamma standard "Made in China" Standard Range Plus Model 3 all'inizio di maggio a meno di 300.000 yuan per soddisfare i nuovi requisiti di ammissibilità del governo per le sovvenzioni. Secondo l'azienda, la Tesla raggiungerà un tasso di produzione di 4.000 veicoli alla settimana nella sua "gigafactory" di Shanghai entro giugno, superando la capacità progettata.

La Tesla Shanghai ha ripreso l'attività il 10 febbraio dopo l'epidemia di COVID-19, una delle prime case automobilistiche a riprendere il lavoro in Cina. (ANSA - XINHUA)