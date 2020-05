Mercedes Benz Truck Italia dona Atego a Protezione Civile

Mercedes-Benz Trucks Italia insieme alla filiale di Mercedes-Benz Roma scendono in campo in questo periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 donando un Truck Mercedes-Benz Atego al Corpo Regionale di Intervento Rapido della Protezione Civile (COREIR) che opera come componente del sistema integrato di Protezione Civile della Regione Lazio.



Il Truck sarà impiegato dal personale del COREIR che svolge servizi logistici di trasporto dei materiali sanitari dai siti di arrivo come porti ed aeroporti, alle strutture di stoccaggio temporaneo, per il successivo smistamento presso i presidi ospedalieri del territorio regionale, e per il supporto alla popolazione a mezzo della distribuzione di derrate alimentari ai soggetti fragili nei comuni del Lazio "Abbiamo deciso di mettere a disposizione uno dei nostri Atego - ha dichiarato Maurizio Pompei, CEO di Mercedes-Benz Trucks Italia - con un allestimento idoneo per il trasporto di generi di prima necessità, oggi fondamentali per i cittadini".



"Vogliamo dare un contributo costante e concreto - ha detto Benito de Filippis, CEO di Mercedes-Benz Roma - a tutti coloro che stanno lavorando in prima linea per il bene del nostro Paese. Mercedes-Benz Roma continua ad assicurare i servizi essenziali di assistenza affinché i veicoli impiegati per l'emergenza non si fermino, garantendo le riparazioni urgenti, la fornitura di ricambi grazie al Centro logistico Europeo di Capena e il servizio di assistenza stradale tramite il Service 24h per i propri clienti nel rispetto delle disposizioni del Governo italiano e delle regole sulla salute e la sicurezza sul lavoro imposte dall'emergenza Covid-19".