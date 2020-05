Corvette Z06 e Camaro ZL1, affari dopo bancarotta Hertz Usa

Con l'avvio della procedura 'Chapter 11', che negli Stati Uniti corrisponde all'avvio alla procedura di riassetto aziendale per effetto di un grave dissesto finanziario, il colosso del noleggio auto Hertz ha dato il via, in quel mercato, anche alla vendita dei suoi beni aziendali costituiti principalmente - com'è immaginabile - da una enorme flotta di veicoli. Tra gli oltre 520mila mezzi che sono già stati proposti sul mercato, o che stanno per esserlo, ci sono anche molte vetture di fascia alta, quelle inserite nelle gamme Luxury & Prestige.



Fra queste spiccano numerose Chevrolet Corvette Z06, personalizzate con i colori della Hertz e dotate di motore V8 da 650 CV (i prezzi sono decisamente 'accessibili' per una supercar con questo livello di potenza, attorno ai 55mila dollari in media). Ma sono ancora più appetibili per i collezionisti le 24 Camaro ZL1 entrate nella flotta nel settembre dello scorso anno e, anche in questo caso, commissionate con specifiche particolari, come la trasmissione automatica a 10 rapporti e il motore sovralimentato Callaway da 750 Cv. In questo caso i prezzi sono più elevati (75mila dollari) ma la percorrenza è davvero bassa, con un esemplare che ha sul totalizzatore nella strumentazione solo 1.817 miglia.