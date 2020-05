Volvo, il Volvo Studio riapre con la musica

E' tempo di riaprire le porte del Volvo Studio a Milano, dopo la pausa forzata per il lockdown. La base milanese della casa svedese ospiterà tre concerti speciali trasmessi in streaming nell'ambito di Piano City Milano Preludio 2020, iniziativa che si terrà venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio e che vale di fatto come innovativa anteprima della nona edizione di uno dei più grandi festival musicali del mondo per numero di concerti e affluenza di pubblico. Il festival avrebbe dovuto tenersi in questi giorni ma è stato riprogrammato entro l'autunno a causa della crisi sanitaria in atto.



Gli artisti la cui performance verrà trasmessa dal Volvo Studio Milano sono Angelo Trabace (venerdì 22 maggio) pianista e personaggio istrionico che farà un omaggio a Fellini, Remo Anzovino (sabato 23 maggio), pianista e autore di numerose colonne sonore per documentari, spot televisivi e capolavori del cinema muto, oltre ad Eliana Grasso (sabato 23 maggio), pianista torinese molto attiva e già vincitrice di importanti rassegne pianistiche italiane. Dopo essere diventato uno dei luoghi consolidati di Piano City Milano grazie al successo degli appuntamenti delle scorse edizioni, il Volvo Studio Milano torna dunque a coinvolgere gli amanti della musica e il pubblico del capoluogo lombardo e si pone come avamposto dal quale Volvo intende accompagnare la città nel suo rilancio. La tre giorni di concerti in streaming di Piano City Milano Preludio 2020 vedrà impegnati artisti da tutto il mondo che eseguiranno in diretta musiche di ogni genere, dalla classica al jazz, dal pop al rock, ciascuno in collegamento dalla propria casa. I concerti di Piano City Milano Preludio 2020 saranno visibili in streaming sul sito web www.pianocitymilano.it e sulla pagina Facebook di Piano City Milano dalle ore 19 di venerdì 22 maggio ininterrottamente fino alle ore 22 di domenica 24 maggio. "Per noi era importante che lo stravolgimento delle abitudini quotidiane imposto dall'epidemia non sbarrasse la strada al pensiero, oltre a bloccare le attività convenzionali, e che invece lo stimolasse in senso creativo - ha affermato Chiara Angeli, direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia e responsabile dell'attività del Volvo Studio Milano - e abbiamo quindi trovato straordinaria l'idea di proseguire il racconto musicale di Piano City Milano su basi innovative e con nuovi strumenti imposti dalla situazione. Per ribadire che la cultura non si può fermare.



Piano City Milano è diventato uno degli appuntamenti di spicco del calendario del Volvo Studio Milano e ci teniamo che anche quest'anno il festival continui a coinvolgere il pubblico".