Nissan, un'ambulanza elettrica per Vigili del Fuoco a Tokyo

C'è una nuova arrivata nel parco ambulanze dei Vigili del Fuoco di Tokyo, è elettrica ed è firmata Nissan. Nissan Motor e i Vigili del Fuoco di Tokyo hanno infatti annunciato l'arrivo sulle strade della metropoli giapponese, in particolare nel comando di Ikebukuro, della la prima ambulanza giapponese a zero emissioni Nissan NV400. Il progetto nasce da una collaborazione tra Nissan e i Vigili del Fuoco di Tokyo e rientra nell'iniziativa 'Zero Emission Tokyo' lanciata dal Governo Metropolitano della città. "Nissan crede fermamente nella mobilità sostenibile - ha detto Ashwani Gupta, Representative Executive Officer e Chief Operation Officer Nissan - e si impegna a dare il proprio contributo per un mondo a zero emissioni e zero incidenti fatali su strada. Questo progetto è un altro esempio dei nostri sforzi per garantire alle comunità locali un migliore accesso ai veicoli ecocompatibili".



L'ambulanza Nissan è dotata di una barella elettrica che agevola le operazioni per il personale paramedico. Attraverso la propulsione elettrica, il rumore e le vibrazioni del veicolo sono sensibilmente ridotti rispetto a un veicolo tradizionale, riducendo di conseguenza l'impatto negativo sia sui pazienti sia sui soccorritori alle prese con apparecchiature delicate. Le prestazioni elettriche sono rese possibili da due batterie agli ioni di litio (33 kWh), mentre una batteria aggiuntiva da 8 kWh consente un uso prolungato delle apparecchiature elettriche e dell'impianto di climatizzazione. L'ambulanza può anche trasformarsi in una fonte di energia mobile in caso di blackout o calamità naturale. L'ambulanza elettrica Nissan si basa su una variante convertita del modello Nissan NV400, attualmente disponibile in Europa. L'allestimento, realizzato da Autoworks Kyoto, è conforme alle normative giapponesi e il pacchetto ambulanza è stato sviluppato da Gruau, azienda europea leader negli allestimenti per i veicoli di emergenza.