Dl Rilancio: Promotor, tutta Europa studia incentivi auto

"Il Centro Studi Promotor si associa all'insoddisfazione delle associazioni rappresentative del settore dell'auto e segnala nuovamente al Governo che in tutta Europa sono allo studio incentivi che prevedano un consistente contributo a coloro che acquisteranno una vettura Euro 6 con qualsiasi tipo di motorizzazione e rottameranno una vettura di almeno 10 anni di anzianità". Lo afferma il Centro Studi Promotor in una nota nella quale ribadisce che "la formula più opportuna da seguire è quella dei primi incentivi alla rottamazione del 1997 che prevedevano un contributo per chi acquistava una vettura nuova con contestuale rottamazione di un'auto con oltre 10 anni di anzianità, contributo vincolato alla concessione di uno sconto di pari entità da parte del venditore della vettura nuova".

Il Centro Studi Promotor ricorda anche al Governo che "gli incentivi del 1997 determinarono un incremento delle immatricolazioni del 38,8%, non costarono nulla all'Erario in quanto la spesa dell'erogazione degli incentivi venne più che ampiamente coperta dal maggior gettito Iva derivante dalle vetture immatricolate in più per effetto degli incentivi" e che "la Banca d'Italia, nel Bollettino Economico n. 30 del febbraio 1998, certificò che gli incentivi del 1997 determinarono un incremento del Pil di 0,4 punti percentuali".