Fase2: ieri +20,79% traffico su autostrade venete

Concessioni Autostradali Venete ha registrato ieri, nel tratto di sua competenza, oltre il 20% di auto e mezzi pesanti in più rispetto alla scorsa settimana. La ripartenza ha i contorni di un traffico ormai in ripresa stabile, anche se non ancora ai livelli "normali", per i quali bisognerà probabilmente attendere la riapertura dei transiti interregionali. Il trend tuttavia è positivo e si evince dai flussi registrati ieri. Sulla Padova-Venezia e il Passante di Mestre i dati parlano di un aumento del traffico di oltre 24 mila veicoli in una settimana, il 20,79% rispetto al lunedì precedente (11 maggio). I mezzi pesanti sono passati da 45.560 a 49.652 (+8,98%), quelli leggeri da 71.299 a 91.504 (+28,34%), per un totale di 141.156 veicoli (116.859 una settimana fa). Più apprezzabile ancora l' aumento del traffico rispetto alla settimana 27 aprile-3 maggio: +76,49% (allora i transiti registrati erano stati 79.978: 36.665 pesanti, 43.313 leggeri).

Tuttavia gli spostamenti, seppur liberi e in ripresa, restano limitati ai soli transiti interni alla regione e questo aspetto mantiene il dato di traffico lontano dai normali flussi del periodo: il lunedì omologo del 2019 (era il 20 maggio) erano transitati sulle stesse competenza 205.500 veicoli (+31,31%). Il dato progressivo di maggio, con lo stesso mese del 2019, vede finora un calo di traffico del -52,11%, ovviamente in ripresa progressiva. Già comunque superata la variazione percentuale dei mesi precedenti: marzo 2020 aveva chiuso con -54,46% rispetto a marzo 2019, aprile 2020 con -69,76% rispetto ad aprile 2019.