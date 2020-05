Cina: trasporto su strada, senza caselli più efficienza

La Cina ha registrato una maggiore efficienza del trasporto su strada dopo che alla fine dello scorso anno sono stati rimossi tutti i caselli autostradali ai confini delle province per affrontare il problema del traffico in autostrada. In una conferenza stampa il ministro dei trasporti Li Xiaopeng ha reso noto oggi che le code agli ingressi delle autostrade più lunghe di 500 metri sono diminuite del 16.68 percento e quelle oltre i 1.000 metri sono scese del 13.92 percento.

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha sostituito 487 caselli autostradali lungo i confini provinciali con un sistema continuo di riscossione elettronica dei pedaggi (Elecetronic Toll Collection o ETC). Secondo i dati, le auto che hanno utilizzato dispositivi ETC agli ingressi e alle uscite autostradali hanno rappresentato il 64,09 percento del totale di veicoli domenica 17 maggio, un aumento di 21,89 punti percentuali rispetto all'anno scorso.(ANSA-XINHUA)