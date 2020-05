Automotive Dealer Day, edizione 2020 diventa digital

Sarà tutta digitale la 18ma edizione di Automotive Dealer Day, in programma il 16 e 17 settembre.



L'annuncio live è arrivato oggi - nel giorno che avrebbe visto circa 5000 stakeholder del settore dare avvio alla tre giorni di forum alla fiera di Verona - nel corso di una presentazione online.



Dopo aver già previsto nei mesi scorsi il posticipo a settembre a causa della pandemia da Covid-19, adesso la manifestazione di riferimento europeo per il settore della distribuzione auto (organizzata da Quintegia) trasloca online. "Si tratta di una cornice digitale completamente nuova - ha detto il presidente di Quintegia, Leonardo Buzzavo -, nella quale collocare tutto il meglio delle nostre interazioni, degli spunti di informazione e prospettive per guidare le scelte, delle relazioni di business per guadagnare efficienza ed efficacia. Una piattaforma che permetterà di essere ancora più sintonizzati e sincronizzati con le grandi tematiche e istanze del settore". Al centro dell'Automotive Dealer Day 2020 Digital Edition (16 e 17 settembre), il tema "business explorer" per interpretare il contesto attuale dell'auto e, soprattutto, valutare la sostenibilità futura della distribuzione. Una piattaforma in cui la community dell'automotive si incontrerà nei digital stand e le aziende potranno organizzare meeting e workshop nelle room predisposte, oltre che incontrarsi virtualmente e fare networking grazie a un sistema di contact desk predisposto da Quintegia, organizzatrice di ADD dal 2003.