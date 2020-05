Mercedes: l'ambassador Wibner, creatività durante lockdown

Lo smart working, diventata una prassi diffusa durante la pandemia da Coronavirus, non può essere applicato in tutti i lavori. Basti pensare agli atleti professionisti i quali, in questi mesi, hanno provato ad adottare un approccio creativo e positivo, ricorrendo a oggetti di uso quotidiano e sperimentando un po' come è possibile organizzare la propria sessione di allenamento anche tra le mura domestiche.



Fabio Wibner, come biker professionista, ambassador di Mercedes Van racconta così il suo lockdown: ''I biker trascorrono moltissimo tempo all'aperto in mezzo alla natura o - come nel mio caso - in città, usandola come una sorta di parco giochi. Quando è stato istituito il lockdown, all'inizio è stato un po' uno shock ma ora possiamo dire che le misure adottate hanno avuto senso''. La più grande sfida di questo periodo? ''Non potere andare in mountain bike. Adoro caricare senza alcun problema la mia bici sulla mia Classe V per andare in città o in un bike park. Considerata la situazione, ciò non era ovviamente possibile, è stato difficile farne a meno ed accettare di essere costretti a fare qualcosa a casa. Mi ritengo molto fortunato ad abitare in una casa con un giardino dove ho un po' di spazio per potermi sfogare. Ho sicuramente dovuto cambiare il modo di allenarmi, perché il mio 'parco giochi' è solitamente costituito dai dintorni della città o dai percorsi preparati ad hoc.



Quindi, prima di tutto, ho dovuto guardare ciò che avevo a casa e cosa poteva essere adatto per effettuare un allenamento con la bicicletta''. Da qui l'idea di costruire degli ostacoli ad hoc con quello che capitava sotto mano… unica regola: essere creativi. ''La situazione è difficile per tutti. Tuttavia, questa volta offre a molti l'opportunità di attuare progetti che altrimenti sarebbero rimasti irrealizzati. Penso proprio che ci siano tante persone che hanno idee geniali, ma a cui manca il tempo necessario per svilupparle. In questo senso, il lockdown offre una chance perfetta. Per me è stato sostanzialmente lo stesso: più volte mi è venuta l'idea di realizzare questo progetto, ma non ho mai avuto il tempo di elaborarla. Ho imparato ad apprezzare le cose che prima davo per scontate, come andare nei bike park o semplicemente al ristorante. Mi ha fatto anche bene trascorrere più tempo con le persone a me più care e vicine, a cui, purtroppo, spesso non riesco a dedicare tempo sufficiente''.