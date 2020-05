Ferrari riapre i musei, nel 2020 gratis per operatori sanità

I Musei Ferrari riaprono da oggi al pubblico, in linea con le disposizioni governative. Dopo la chiusura straordinaria del 24 febbraio, decisa nel rispetto delle direttive della Regione Emilia-Romagna per contrastare l'emergenza sanitaria, il Museo Ferrari di Maranello e il Museo Enzo Ferrari di Modena sono stati preparati ad accogliere nuovamente i visitatori alle mostre 'Ferrari at 24 Heures du Mans', 'Hypercars' e 'Grand Tour'.

Oltre alle disposizioni previste dal recente decreto ministeriale, sono introdotte delle ulteriori misure pensate appositamente per le due strutture museali e ispirate al programma 'Back on Track' di Ferrari. All'ingresso a tutti i visitatori viene misurata la temperatura con un termoscanner. In caso di un valore superiore alla norma, sarà possibile ripianificare la visita. L'uso della mascherina è obbligatorio, a eccezione dei bambini minori di 6 anni, e coloro che ne sono sprovvisti possono riceverne una gratuitamente dal Museo. Un percorso contrassegnato da una segnaletica orizzontale aiuta il visitatore a rispettare le regole di distanziamento interpersonale. Per agevolare l'accesso contingentato, la biglietteria online sui siti dei Musei consente di prenotare la propria fascia oraria di visita e di acquistare il biglietto.

Per tutto il 2020, inoltre, gli operatori sanitari avranno infatti la possibilità di accedere gratuitamente ai Musei, mentre i loro famigliari usufruiranno di una tariffa agevolata.