Motor Valley Fest: Pontremoli, territorio grande opportunità

"Tutti noi abbiamo disegnato le nostre aziende in modo che possano essere viste. In più ci siamo messi insieme a comunicare questo: la Motor Valley ha adesso un'opportunità straordinaria per mettere insieme l'emozione, la bellezza, la cultura e giocare una partita a livello di territorio" per il rilancio. Lo ha detto Andrea Pontremoli, ceo and general manager Dallara, nel suo intervento durante il convegno di apertura di Motor Valley Fest Digital.

Proseguendo il ragionamento sul futuro delle aziende automobilistiche dopo l'emergenza Covid-19, ha spiegato quanto il territorio ora sia fondamentale "per comunicare quanto la Motor Valley sia un modo di vivere, una passione" senza dimenticare "la rete di fornitori, artigiani e professionisti che sono unici nel dare unicità ai nostri prodotti. Arrivano nel mondo attraverso i capofiliera che sono qui, dobbiamo proteggerli". (ANSA).