Motor Valley Fest: per Ferrari incontri e tour digitali

Ferrari tra le protagoniste del Motor Valley Fest Digital, l'evento online al via oggi 14 maggio e dedicato ai marchi che hanno contribuito a rendere la Motor Valley emiliano-romagnola conosciuta nel mondo.



Per l'appuntamento, il Centro Stile Ferrari ha creato una interpretazione grafica del tema dell'evento, 'Engine Restart' il pulsante per una ripartenza di tutto il comparto e il Paese.



Al convegno di apertura della kermesse, per parlare del settore in tempo di emergenza sanitaria, per la Casa di Maranello parteciperà Enrico Galliera, chief marketing and commercial officer. Alle 15.40 Mattia Binotto, managing director and team principal Scuderia Ferrari Mission Winnow, prenderà parte alla tavola rotonda sui trend tecnologici e sul coinvolgimento di nuove generazioni di appassionati nel mondo racing.



Domani, 15 maggio, la giornata sarà dedicata E-Talent Talk, in cui le aziende si racconteranno a studenti e start-up: l'incontro con la Ferrari è in programma dalle 12.30 alle 13.30.



Sabato 16 maggio, alle 16, David Tonizza ed Enzo Bonito, sim driver di Fda Hublot Esports Team, saranno protagonisti di una sessione di coaching interattivo sulla piattaforma di Assetto Corsa, mentre alle 18 diretta streaming dal Museo Enzo Ferrari di Modena sulla pagina Facebook di Motor Valley e dei Musei Ferrari. Domenica 17 alle 12.30, tour virtuale all Museo Ferrari di Maranello.