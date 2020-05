Motor Valley Fest: le iniziative di Unimore

Anche quest'anno Unimore (l'Università di Modena e Reggio Emilia), partecipa al Motor Valley Fest, che ha preso il via oggi in forma completamente digitale .

Nel pomeriggio - spiega una nota dell'Ateneo emiliano - presenteranno le loro idee di business, tutti i team uscenti dalla seconda edizione del progetto Tacc-Training for Automotive Companies Creation di Unimore: CarCatcher, Refuel, Remodule e SafeEye. Spazio anche a Novac Supercap, la startup universitaria nata durante la prima edizione del Tacc.

Domani si terrà l'evento Masa Day, rigorosamente in forma digitale, una giornata dedicata a tavole rotonde e dimostrazioni sui temi di guida autonoma, mobilità intelligente, infrastrutture digitali e sicurezza informatica. Il team Mmr-More Modena Racing Driverless di Unimore presenterà la propria demo.

Il progetto Masa-Modena Automotive Smart Area, che vede coinvolti Unimore, il Comune di Modena, la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è partito nel 2017 con l'obiettivo di realizzare un'area urbana all'interno della città di Modena, dotata di un'infrastrutturazione di base (videocamere, rete di comunicazione 4,5G, server dati e sensori) per la sperimentazione della comunicazione bidirezionale tra veicoli connessi ed elementi della mobilità e della città e per la sperimentazione di veicoli attrezzati con dispositivi Adas-Advanced Driver Assistance Systems.