Mini Full Electric, in viaggio tra Las Vegas e il deserto

Un viaggio tra le luci di Las Vegas a bordo della nuova Mini Full Electric. L'esperienza di guida è quella che ha visto protagonista la nuova arrivata in casa Mini, alle prese con la città statunitense e i paesaggi per lo più desertici attorno, prima che la pandemia di Covid-19 arrivasse a scompaginare i piani di viaggio di tutti. Tra le repliche della Statua della Libertà, della Torre Eiffel e dei canali veneziani, la Mini elettrica è stata messa alla prova su quelle strade solitamente battute soprattutto da pick-up muscolosi, sportive esclusive e limousine. L'avventura di Mini a Las Vegas è partita da una 'crociera' lungo la 'Strip', il viale più famoso della città, di quasi sette chilometri da Nord a Sud attraverso la lunga lista di hotel più che famosi. Le soste ai semafori rappresentano per Mini l'opportunità per sfruttare il recupero di energia dei freni a due stadi. A seconda del volume di traffico, ciascuna delle due impostazioni di attivazione/disattivazione mette alla prova le sue caratteristiche. Se si attiva un forte recupero, la Mini Full Electric frena in modo deciso non appena si alza il piede dall'acceleratore. Nell'altra modalità l'auto frena in modo più dolce. Fuori dalla città, entrando nel deserto del Nevada, il caldo si fa sentire e le batterie vengono messe alla prova.



Quella della nuova Mini rimane 'fresca' e l'autonomia è compresa tra i 235 e i 270 con piena ricarica (semplice da fare a Las Vegas dove le colonnine sono a portata di mano). Utile, in un caso di clima caldo come questo, la app Mini Connected che consente di azionare il pre-condizionamento da remoto. Il viaggio di Mini Electric nel Nevada si è poi spinto verso la diga Hoover, situata a circa 50 km da Las Vegas e dove le onde elettromagnetiche generate in questo luogo particolare sono state un utile strumento per mettere alla prova la robustezza dei sistemi elettronici del veicolo. Lo stesso test drive è quello che negli ultimi anni è stato scelto dagli ingegneri del BMW Group per testare testare la schermatura elettromagnetica dei veicoli.